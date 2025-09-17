Çanakkale'de İşçi Servisiyle Kamyonet Çarpıştı! Feci Kazada 5 Kişi Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çanakkale'de İşçi Servisiyle Kamyonet Çarpıştı! Feci Kazada 5 Kişi Yaralandı
Çanakkale'de Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal'ın kullandığı 17 TE 912 plakalı kamyonet, Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüsle ilçe girişinde çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi de 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

