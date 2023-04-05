İzmir'de korkutan hortum

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak: İHA

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