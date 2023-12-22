İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

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