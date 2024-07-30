İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu! Piyasa Değeri 11,5 Milyon TL

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üreterek piyasaya sunulan, sahte içki ve etil alkol kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 iş yeri, 1 ikamet, 1 depo ile kargo gönderilerinde yapılan aramalarda 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 sahte içki imalatında kullanılan malzeme, 41 içki yapımında kullanılan aroma, etil alkol imalatında kullanılan 9 makine, 6 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 boş makaron, 903 elektronik sigara cihazı, 290 gümrük kaçağı puro, 151 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlar 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 11,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA