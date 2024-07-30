Ev Sahibi Kiracısına Dehşeti Yaşattı! Kapıya Dayanıp Yumruklar Savurdu

İzmir'de bir ev sahibi kiracısına dehşet dolu anlar yaşattı. Kapıyı tekmeleyen ev sahibi yumruklar savurdu.

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Ev Sahibi Kiracısına Dehşeti Yaşattı! Kapıya Dayanıp Yumruklar Savurdu

İzmir’in Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir apartmanda; kiracısı Arzu A.’nın (49) yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24) adeta dehşeti yaşattı.

Kapı önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir komşu tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İzmir Kiracı Ev sahibi
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