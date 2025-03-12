İzmir'de İğrenç Olay! 2 Yıl Önce de Yapmış...

İzmir'de markete alışveriş yapmak için giren şahıs kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi. Aynı iğrençliği 2 yıl önce de yaptığı belirlenen şahıs kısa sürede yakalandı.

İzmir'de İğrenç Olay! 2 Yıl Önce de Yapmış...

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokakta 10 Mart günü edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B.(44), kasada bulanan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi. Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi. Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de İğrenç Olay! 2 Yıl Önce de Yapmış... - Resim : 1

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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