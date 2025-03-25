İzmir'de Gösteri Yasağı Uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemleri ülkenin dört bir yanında sürerken, İzmir Valiliği, toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

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İzmir'de Gösteri Yasağı Uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanarak görevden alınmasının ardından devam ederken, İzmir Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

İzmir Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde toplanma, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, daha önce 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında yürürlükte olan yasağın, güvenlik tedbirlerinin devam ettirilmesi gerektiği değerlendirilerek 26-29 Mart 2025 tarihleri arasında da uygulanacağı belirtildi.

Ankara'da Gösteri Yasağı UzatıldıAnkara'da Gösteri Yasağı UzatıldıGüncel

Kaynak: DHA

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