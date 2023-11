İzmir'de avukatlardan Can Atalay için basın açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararına rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay için meslektaşları, İzmir’de Bayraklı Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Yağmur Gül Kartal, “Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini Parlamento'da temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir. Meslektaşımızın esaretine derhal son verin” dedi.

Gezi Parkı davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusu üzerine AYM, “seçme ve seçilme hakkı” ile “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı” yönlerinden hak ihlali kararı vermişti. AYM, Can Atalay kararını 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yerel mahkeme, kararın iletilmesinin üzerinden dün 7 gün geçmesinin ardından Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Karara tepki gösteren avukatlar, Atalay için Bayraklı Adliyesi önünde bugün bir araya geldi. Adalet İçin Hukukçular, İzmir Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Avukat Yağmur Gül Kartal, “TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesi hukuken zorunludur” dedi. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gezi Davası nedeniyle bir yılı aşkın süredir haksız şekilde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan meslektaşımız Av. Can Atalay, 14.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda, Hatay halkının oyları ve iradesi ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmiştir. Meslektaşımızın tahliyesine karar verilmemiş olmakla birlikte yargılamaya devam edilip cezası da süratle onanmıştır. Bunun üzerine avukatları meslektaşımız adına bireysel başvuru yoluna müracaat etmiştir.



Başvurucu Can Atalay in 20/07/2023 tarihinde yapmış olduğu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi’nce 25/10/2023 tarihinde verilen karar, 27/10/2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararda başvurucunun, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verilmiştir.



Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından sürüncemede bırakılması ve hatta dosyayı Yargıtay'a göndermesi hukuka aykırıdır. Anayasa'nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

“HATAY HALKININ İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR”

Her türlü hukuka aykırı uygulamayı "milli irade" bohçasına sokarak kendince meşruiyet zemini yaratan siyasi iktidarın, milli iradenin temeli olarak gördüğü seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması, açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır.

“YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”

Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini Parlamento'da temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir. Meslektaşımızın esaretine derhal son verin.”



Ortak basın açıklamasının ardından, Atalay’ın avukatları Evren İşler, Yalçın Deniz Özen, Akçay Taşçı ve Fikret İlkiz’in Atalay dosyasının Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi'ne göndermesine ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklama da okundu.

Kaynak: ANKA