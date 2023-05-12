İzmir'de 5 kişinin öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın kumar borcu meselesi yüzünden olmadığı, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı. İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TESPİT EDİLEN 5 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kahvehane polis ekipleri tarafından mühürlendi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İki grup arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının olduğu, dün ise kahvehanede 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın geçmişten gelen husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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