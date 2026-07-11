İzmir'de 4 Katlı Mobilya Mağazası Alev Alev Yandı
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki dev mobilya mağazası, LED ekrandan çıkan yangınla küle döndü. 3 saatlik yoğun müdahaleyle söndürülen yangında çevredeki dükkanlar tahliye edildi.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşillik Caddesi'ndeki 4 katlı mobilya mağazasında, iddiaya göre LED ekrandan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, mağazanın çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
3 SAATLİK CAN PAZARI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, mağazada hasar oluştu.
Kaynak: AA-DHA
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