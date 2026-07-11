2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen anma programında hain darbe girişimi için 'tiyatro' ifadesini kullandığı iddia edilen CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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