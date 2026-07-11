2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen anma programında hain darbe girişimi için 'tiyatro' ifadesini kullandığı iddia edilen CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meclis'te Tarihi Gün: 15 Temmuz'un 10. Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de KonuşacakMeclis'te Tarihi Gün: 15 Temmuz'un 10. Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de KonuşacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
15 Temmuz Bahçelievler CHP Soruşturma
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Meclis'te Tarihi Gün: 15 Temmuz'un 10. Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de Konuşacak TBMM'de 15 Temmuz Özel Programı
Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın: Ekipler Zamanla Yarıştı, Alevler Söndürüldü Ekipler Zamanla Yarıştı, Alevler Söndürüldü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada