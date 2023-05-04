İzmir merkezli 40 ilde operasyon: 266 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

İzmir merkezli 40 ilde operasyon: 266 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri ele geçirme veya yayma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin, internet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurdukları belirlendi.

Arama motorlarına reklam veren şüphelilerin bu sahte siteleri üst sıralarda çıkarttığı ve bu sitelere tıklayarak kredi kartı bilgilerini giren vatandaşları, "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırdıkları paraların izini, farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına yatırarak ya da döviz alımı yaparak kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi.

İzmir'de bu yöntemle 450 kişinin dolandırıldığının belirlendiği, şüphelilerin tespit edilen hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da öne sürüldü.

Kaynak: AA

Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı
Bilal Erdoğan'ın kuzu çevirme partisi: Yanındaki isim kim? Bilal Erdoğan'ın kuzu çevirme partisi
56 yıllık ustadan çıtır çıtır böreklerin sırrı.. Asla börek fırından çıktığında sönmüyor 56 yıllık ustadan çıtır çıtır böreklerin sırrı.. Asla börek fırından çıktığında sönmüyor
Rapor ortaya çıktı: Diyanet'ten evlilik için 'ergenlik çağı' vurgusu Diyanet'ten evlilik için 'ergenlik çağı' vurgusu
ÇOK OKUNANLAR
Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar
JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam! JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam!
Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım
Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak
Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler