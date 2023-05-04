AKP'li Yavuz, deprem bölgesindeki OHAL'in ne zaman kaldırılacağını açıkladı
AKP'li Ali İhsan Yavuz, deprem bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı.
AKP’li Ali İhsan Yavuz katıldığı bir programda Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında ilan edilen OHAL’in kaldırılacağı tarihi açıkladı.
CNN Türk’te açıklamalarda bulunan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından ilan edilen OHAL’in 9 Mayıs’ta sonlandırılacağını açıkladı.
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