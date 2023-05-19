İzmir Atatürk Lisesi'nin geleneksel vals gösterisi son anda iptal edildi

İzmir’in köklü okullarından olan İzmir Atatürk Lisesi’nde her yıl 29 Ekim ve 19 Mayıs’ta öğrenciler tarafından sergilenen vals gösterisinin bu yıl iptal edildiği öğrenildi.

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İzmir Atatürk Lisesi'nin geleneksel vals gösterisi son anda iptal edildi

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, İzmir Atatürk Lisesi idaresinin öğretmen ve öğrencilerin günlerdir hazırlıklarını yaptığı vals ve modern dans gösterisini, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve dinci kesimlerin tepki göstereceği sebebiyle son dakikada iptal ettiği iddia edildi. Dans gösterisinin okul yönetiminin kararıyla tören ve kutlama programından çıkarıldığı belirtildi. 

Öğrenciler ve veliler dans gösterisinin iptal edilmesine tepki gösterirken, İzmir'in en köklü ve başarılı okullarından İzmir Atatürk Lisesi'nde yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu ve yapılanları kınadıklarını belirttiler.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Biz İzmir Veli-Der olarak soruyoruz: Dinci kesimlerin tepkisi olarak tanımlanan olgu nedir? Gençlerimizin dans etmesinden rahatsız olunacak ne vardır? Karanlık zihniyetlerinizi çocuklarınız yaşındaki gençlerin kıyafetleri ile uğraşarak bize dayatamazsınız. Onlarca yıldır cumhuriyetin ve aydınlığın kalesi olan İzmir Atatürk Lisesi’nde İzmir'in en başarılı öğrencilerinin bu dayatmanıza verecek bir cevabı vardır. Bizler bu çocukların velileri olarak onlarla beraber kızlı erkekli dans etmeye ve bilim üretmeye devam edeceğiz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu sürece dair derhal gerekli işlemleri yapması ve sorumluları cezalandırmasını aksi durumda bu karanlık zihniyetin ortağı olarak görüleceğini kamuoyuna duyururuz” dedi.

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