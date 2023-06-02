İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu!

İYİ Parti Çaycuma eski İlçe Başkanı ve Zonguldak İl Yöneticisi olarak görev alan Erhan Bilgin sabah saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi’ndeki evinde ölü bulundu.

Ailesi, Erhan Bilgin’i cansız şekilde bulunca 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCILIK İNCELEME YAPTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesi sonrası Bilgin'in cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem