İYİ Parti'den İstifa Eden Ersin Beyaz'dan Net AK Parti Açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

'HERHANGİ BİR PARTİYE GEÇME GÜNDEMİM YOK'

Beyaz, "Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz, istifa kararında herhangi bir etki ve yönlendirme olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz dün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Parti yönetimine yönelik 'vizyon eksikliği' ve 'pasif siyasi anlayış' eleştirilerinde bulunan Beyaz, siyasete millet adına devam edeceğini açıklamıştı.

Gazeteci Sinan Burhan TV100 yayınında Beyaz'ın AK Parti'ye katılacağını öne sürmüştü.

