THY'den 19 Mayıs Jesti, Sadece 2 Gün Geçerli

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı ve yurt içi uçuşları kapsayan yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

SADECE 2 GÜN GEÇERLİ

THY'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün ve yarın (19-20 Mayıs) satın alınabilecek. Bu iki günlük süre zarfında kesilen biletlerle, 14 Eylül - 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

70 BİN 400 KOLTUK

THY, kampanya kapsamında toplam 70 bin 400 koltuğu avantajlı fiyatlarla satışa sundu. Kampanyalı biletler havayolu şirketinin çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hızlıca tedarik edilebilecek.

Kaynak: AA