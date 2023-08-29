İYİ Parti yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için kararını açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacaklarını açıkladı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruyu yanıtladı.

Zorlu “Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ CEPHESİNDEN EN NET AÇIKLAMA: ADAY ÇIKARACAĞIZ

2019 yerel seçimlerinde partisinin çabalarına dikkat çeken Zorlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.”

AKŞENER ‘GÜNÜ GELDİĞİNDE BAKILIR’ DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iki gün önce yaptığı açıklamalarda İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır" yanıtını vermişti.

'ERDOĞAN'IN DA BİR AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Akşener’in yerel seçimlere ayrı ayrı girilmesi için yaptığı çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" şeklindeki yanıt sorulan Zorlu, şöyle konuştu:

“Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan’ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu sistemin getirdiklerine bugüne kadar şöyle bir bakalım. Ülkemizdeki kutuplaşmaya, kıskaç siyasetine, bir tarafın sürekli kazanan bir tarafın sürekli kaybeden olduğu bir portre. İktidar ve onun yandaşları üzerinden konuşlandırılan devletin kaynakları. Bu siyasi partilerce öylesine özümsendi ki, devletimizin kaynakları hoyratça kullanıldı. Bakalım Sayın Erdoğan başta olmak üzere ne cevaplar gelecek."

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