Depremden etkilenenlere yardım için Paris’ten İstanbul’a pedal çevirdiler

Fransız baba-oğul 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım toplamak ve bölgenin ihtiyaçlarına dikkat çekmek için Paris’ten İstanbul’a bisikletle geldi.

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Fransız baba Stephane ve oğlu Rei, Şubat ayında meydana gelen depremlerin hemen ardından depremden etkilenenlere özellikle de çocuklara yardım etmek ve bölgenin ihtiyaçlarına dikkat çekmek için bisikletleriyle Fransa’dan Türkiye’ye doğru yolculuğa başladı. 1 Temmuz’da Paris’ten ayrılan baba-oğul 57 günde İstanbul’a vardı.

Yola çıkmadan önce Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile irtibata geçen Rei, AÇEV’in depremden etkilenen çocuklar için başlattığı ’’ Mutlu çantam’’ projesine dahil oldu. Baba-oğul bisikletle geldikleri uzun yolda bağış toplayarak ’’Mutlu Çantam’’ projesine destek verdi.

AÇEV, Adıyaman, Gaziantep-Nurdağı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde ‘Çocuk ve Aile Merkezleri’ kurarak tüm merkezlerinde, çocukların öğrenme kapasitelerini desteklemek üzere farklı yaş gruplarına ayrı ayrı olacak şekilde program uygulamalarının yapılacağı dört sınıf, konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği ‘Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’, yetişkin sınıfı ve teknoloji sınıfı gibi alanlar oluşturdu.

’’Bu tip afetlerde yardımlar uzun süreli olmalı’’

57 gün süren bisiklet yolculuğunun ardından İstanbul’a ulaşan Stephane Bourbier, fikrin oğlundan çıktığını söyledi. Yolda yaşadıklarını anlatan Bourbier, ’’ İnsanlar yol boyunca çok iyi davrandı. Bağış toplarken çevremizdeki tüm tanıdıklarımız da bize destek verdi. Paris’ten İstanbul’a 57 günde geldik. İstanbul’dan deprem bölgesine bisikletlerimiz ile oğlumla birlikte gideceğim. Orada yaşayan insanların duygularını paylaşmak hissetmek istiyorum. Bu tip afetlerin uzun süreli sonuçları oluyor. Bu yüzden yardımlar uzun süreli olmalı, buna dikkat çekmek istedik’’ şeklinde konuştu.

Rei Bourbier, ’’ Deprem bölgesinde yaşananları duyduğumda oradakilere yardımcı olabilmek istedim. 2011 yılında Japonya’da Fukuşima depreminde annem yardım için dernek kurmuştu. Bende bununla birlikte depremlere duyarlı hale gelmiştim. Kahramanmaraş depremini duyduğumda bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını araştırdım. AÇEV ile irtibat geçtim. Benim için eğitim çok önemli AÇEV’in deprem bölgesindeki faaliyetleri görünce destek vermek istedim’’ dedi.

Kaynak: İHA

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