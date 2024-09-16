İtalyan Bilim İnsanları Kapadokya'nın Kiliselerini Keşfetti

Kapadokya'nın eşsiz kaya yapıları ve fresklerle bezenmiş kiliselerinin korunması ve restorasyonu üzerine araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İtalyan bilim insanları, Nevşehir'de bulunan Tarihi Kayaşehir, Kaya Kilise ve Meryem Ana Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

İtalya'nın Tuscia Üniversitesi'nde görev yapan ve Orta Çağ ve Bizans sanatı konusunda uzmanlaşmış önemli bir İtalyan sanat tarihçisi olan Prof. Dr. Maria Andolora, İtalya ve Doğu Akdeniz'deki Ortaçağ duvar resimleri ve mozaiklerinde kullanılan teknikler ve malzemeler üzerine uzman Doç. Dr. Paola Pogliani ve beraberindeki heyet Nevşehir'e geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında önemli çalışmalar yürüten ve Kapadokya'daki Tokalı Kilisesi'nde yer alan fresklerin restorasyonu gibi uluslararası projelerde de görev alan heyet Nevşehir Belediyesi'nin daveti üzerine

Tarihi Kayaşehir, Kaya Kilise ve Meryem Ana Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yöneticileri ve teknik personelleri nezaretinde ilk olarak Kayaşehir'i gezen İtalyan heyete burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra Kayaşehir içerisinde tek nefli ve Geç Ortaçağ dönemine ait duvar resimleriyle bezeli Bizans dönemine tarihlenen Kaya Kilise'yi gezen heyet, buradaki kaya oyma yapı hakkında bilgi alarak yapının bütüncül stabilitesi ve tarihi fresklerini analiz etti. Turizme kazandırılmak istenen kilisenin korunmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen incelemelerde kilisedeki duvar resimlerinin aslına uygun olarak restorasyonu konusunda görüşlerini paylayan İtalyan heyet, ardından Meryem Ana Kilisesi'ni gezdi.

Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de turizme kazandırılan Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi'nde Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten heyet, burada gerçekleştirilecek olan yeni çalışmalara katkı sağlamak üzere önümüzdeki günlerde yeniden bölgeye geleceklerini belirtti.

Kaynak: İHA