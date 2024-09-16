Fıçı İçinde Ölü Bulunan Emekli Profesörün Oğlu Tutuklandı
Mersin'de emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in 2 gün önce bir fıçı içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı. Doludeniz'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in (77) cansız bedeni, 14 Eylül'de Mersin'in Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan fıçıda bulundu. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
'FIÇIYLA TAKSİYE KOYUP GÖTÜRDÜM'
Zanlı ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi fıçıya koyup ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia etti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumunca yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: AA