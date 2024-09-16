Antalya'da 61 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Antalya'da bir araçta arama yapan polis, 61 ruhsatsız tabanca ile 58 şarjör buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Antalya'da 61 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Muratpaşa ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 61 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet şarjör ele geçirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: DHA

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