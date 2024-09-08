İşyeri Cayır Cayır Yandı, Geriye Büyük Hasar Kaldı

Malatya'da bir işyerinde çıkan yangın kontrol atına alınırken, büyük hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
İşyeri Cayır Cayır Yandı, Geriye Büyük Hasar Kaldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin sokak içerisinde ikinci el elbise satışının yapıldığı bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Motosikletlilere Para Cezası Yağdı Motosikletlilere Para Cezası Yağdı
Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar
Hafta Sonu ve Yeni Hafta İçin Yağmur Uyarısı: Hava Durumu Nasıl Olacak? Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl Olacak?
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak