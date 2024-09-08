Hafta Sonu ve Yeni Hafta İçin Yağmur Uyarısı: Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hafta sonu Türkiye genelinde Güneydoğu Anadolu dışında birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde kısmi artış görülebilir.

9 EYLÜL PAZARTESİ: OKULLAR AÇILIRKEN HAVA DURUMU

Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü, yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ders zili çalacak. Bu önemli günde ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da yer yer sağanak yağışlar beklenirken, iç, batı ve güney bölgelerde açık veya az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

10 EYLÜL SALI: YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK

10 Eylül Salı günü, yağışlar Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'ya doğru kayacak. Diğer bölgelerde açık ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklarda hafif bir artış yaşanabilir.

11 EYLÜL ÇARŞAMBA: BATIDA YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

11 Eylül Çarşamba günü, yağışlar ülkenin batı kesimlerine, özellikle Ege ve Marmara bölgelerine ulaşacak. Ayrıca Akdeniz'in batısında da sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde en yüksek sıcaklık 37 derece civarında olacak.

12 EYLÜL PERŞEMBE: MARMARA VE EGE’DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

12 Eylül Perşembe günü, Marmara'da sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Ege ve Doğu Karadeniz de yağışlı geçecek. Doğu, iç ve güney kesimlerde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

13 EYLÜL CUMA: YAĞIŞLAR BATIYA KAYACAK

13 Eylül Cuma günü yağışlar İstanbul'u terk edecek, ancak Marmara'nın batısı ve Ege'nin kuzeyinde sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise yağışsız, açık bir hava bekleniyor.