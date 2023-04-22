İstiklal Caddesi'nde bayram izdihamı

Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen yurttaşlar soluğu Taksim'de alınca İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı

İstiklal Caddesi'nde bayram izdihamı

Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı.

Bayramın ilk gününe göre ikinci gün güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yerli yabancı birçok kişi İstanbul'un en işlek noktası olan İstiklal Caddesine akın etti. Oluşan yoğunluk cadde üzerindeki esnafın da yüzünü güldürdü.

İstiklal Caddesinde oluşan yoğunluktan dolayı tramvay, güzergahında ilerlemekte zorluk çekti.

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