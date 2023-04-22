Antakya'da müzisyenler şarkılar eşliğinde yürüdü: Bu şehrin yeniden kurulmasında biz de varız

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bugün müzisyenler, müzik yaparak yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında “Mamak Türküsü” ve “Uğurlama” olmak üzere birçok şarkıyı seslendiren müzisyenler, Uğur Mumcu Parkı’na kadar yürüdü.

Müzisyen Ümran Büyük, “Antakya çok köklü bir tarihe sahip bir şehir ve maalesef çok olumsuz bir süreç yaşıyoruz. Burada sanatçılar olarak şairler, yazarlar, tiyatrocular, müzisyenler olarak bu şehrin yeniden kurulmasında biz de varız diyoruz ve her aşamasında yer alacağız, Antakya’yı bırakmayacağız. Tarihimizi, kimliğimizi, kültürümüzü yaşatacağız” dedi.

İstanbul’dan geldiğini ve yaklaşık 50 gündür Antakya’da olduğu belirten müzisyen Serkan Zengin, “Buraya dair herkesin bir derdi var, benim de öyle. İstanbul’dan geldim buraya ve uzun süredir buradayım, yaklaşık 50 günlük bir sürecim var. Bizim belki de biraz acılarla buluşma ve bunu ifade etme aracımız şarkılar, türküler, ağıtlar. Kısaca bunun için. Biraz hem kendi duygumu ifade etme aracı bulduğum için hem buradaki dayanışmayı çok kuvvetli bulduğum için hem de acının en iyi dilinin sanat olduğu için bu yürüyüşe katılıyorum” diye konuştu.

Müzisyenler, Uğur Mumcu Parkı’nda şiir okuyarak şarkı söylediler. Yurttaş Doluna Aker, burada ünlü şair Bertolt Brecht’in “Yeryüzünde Bana Biçilen Zaman” isimli şiirini oku.