Genelevleriyle ünlü Zürafa sokakta mülk sahibi olan AKP'li kim?

Genelevler Kraliçesi olarak bilinen İstanbul'un en ünlü kadınları arasında yer alan Matild Manukyan'ın bilinmeyen ortağı olduğu iddia edildi.

10Haber'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Manukyan bilinmeyen ortağı ise halası Susan Chac Muradyan diğer adıyla Sümbül Akrasu. Ancak, Manukyan'ın mirasçıları arasında Balıkesir Belediyesi AKP'li meclis üyesi Yaşar Ceyhun Mırız'ın da olduğu iddia edildi.

Kamuoyu Matild Manukyan’ın adını bir gün vergi rekortmenleri listesinde görünce öğrendi. O İstanbul’da çok büyük bir gayrımenkul zenginiydi. 1914 doğumlu Manukyan’ın sahip olduğu mülkler arasında İstanbul’daki genelevler de vardı, adı ‘Genelev kraliçesi’ne çıkarıldı.

2001 yılında öldüğünde geride bıraktığı dudak uçuklatan mirası yıllar süren davalara konu oldu ve bu arada Matild Manukyan’ın iki yaşam öyküsü ortaya çıktı.

Öncelikle, oğlu olarak bilinen Kerope Çilingir ve ailesinin miras davasında gündeme getirdiği, aynı zamanda Manukyan’ın da verdiği röportajlarda anlattığı yaşam öyküsüne bakalım.

Manukyan, Notre Dame de Sion’u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştı.

Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştu.

Karaköy’de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmişti. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37’ye çıktı.

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller aldı.

Manukyan’ın tek çocuğu ise ABD’de yaşayan Kerope Çilingir’di. Ancak, bu çocuk konusu miras davasında tartışmalı hale geldi.

MANUKYAN'IN BİLİNMEYEN ÖYKÜSÜ

Miras davasında, Çilingir ailesine itiraz eden Bağcivan ailesi, Manukyan’a ait bir boşanma belgesini mahkemeye sundu.

Bu belgede Manukyan’ın “çocuksuz” olduğu yer alıyordu. Çilingir ailesi bu belgenin sahte olduğunu öne sürdü. Mahkeme 1943 tarihli belgenin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Ancak, belgeyle ilgili ilke değerlendirmede, belge çok eski olduğu için sağlıklı bir inceleme yapılamadığı belirtildi. Çilingir ailesi aynı zamanda belgenin üretildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ancak bu konuda savcılıktan “takipsizlik” kararı verildi.

PAYLAŞILAMAYAN MİRAS

Peki, bu belge nasıl ortaya çıktı?

Şimdi de Manukyan’ın Bağcivan ailesi ve avukatları tarafından sunulan yaşam öyküsüne bakalım.

Asıl adı Evelyn Mathilde olan Manukyan, 29 Nisan 1914’te ünlü Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan ve İsviçreli ünlü balerin Salle Marguerite’nın kızı olarak Paris’te dünyaya geldi.

1913 yılına kadar Muş’ta yaşayan aile, daha sonra Paris’e göç etti. Manukyan, bu nedenle Paris’te dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Lisesi’nden mezun olan Manukyan, meslek hayatına terzi olarak başladı. Sonraları daha çok para kazanmak için sosyete terziliğine soyundu. Fransız arşivlerine göre Manukyan, 1937’de evlendiği Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Yine kayıtlara göre Manukyan bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.

İLK KEZ YAYINLANAN FOTOĞRAF

Göç sırasında Armenak Chah Muradyan, kardeşi Sümbül Yaşar Akarsu ile beraber İstanbul’a gelerek bir süre İstanbul’da kaldı. Akarsu’nun Muş’ta yaptığı evlilikten ise bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra evlenen ve Muş’tan göç eden Akarsu’nun kızı Ermeni kayıtlarında görünse de Türk kayıtlarında görünmedi. Doğduğu Muş’ta yaşamaya devam eden Akarsu’nun kızının Gülnaz Bağçivan olduğu öne sürüldü.

Manukyan, gerçek adı Susan Chah Muradyan olan halası Sümbül Yaşar Akarsu’nun yanında kalmak üzere Türkiye’ye geldi. İstanbul’da yaşayan halasının yanında kalmaya başlayan Manukyan’ın, genelev patroniçesi olmasına kadar uzanan serüven ise Karaköy’de başladı. O zaman genelev sahibi olan halası Sümbül Yaşar Akarsu, Manukyan’ın üzerine bir genelevin tapusunu yaptı. Halasının üzerine geçirdiği evden sonra Manukyan, kısa zaman içerisinde 11 genelev sahibi oldu.

Miras davasının karşı tarafı Çilingir ailesi ise Sümbül Yaşar Akarsu’nun Manukyan’ın “halası” olduğu iddiasını kabul etmedi.

Manukyan, 2001 yılında yaşamını yitirdi. Manukyan’ın ölümünden sonra ortaya tek varisçi olarak Kerope Çilingir çıktı. Manukyan’ın tek mirasçısı olarak adliyeye başvuran Çilingir, mirasın sahibi olduğunu iddia etti. Bağcivan ailesi ve avukatlarının iddiasına göre de Çilingir ailesi Kerope’nin Manukyan’ın öz oğlu olduğunu gösteren hiç bir belge mahkemeye iletilemedi.

Biz şimdi, Manukyan’ın halası olduğu öne sürülen Sümbül Yaşar Akarsu’ya dönelim.

Sümbül Yaşar Akarsu’nun bugüne dek fotoğrafı yer almadı.

10Haber, Akarsu’nun fotoğrafına ulaştı.

Manukyan’ın Karaköy’deki genelevlerin tek sahibi olduğu biliniyor. Ancak, belgelere göre durum böyle değil.

10Haber’in ulaştığı belgelerde, Sümbül Yaşar Akarsu’nun Zürafa Sokak ve Kadem Sokak’taki genelevlerin bir bölümünde tapu sahibi olduğu anlaşıldı.

AKP'Lİ MİRASÇI

Tapu Sicil Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre; Zürafa Sokak’ta Manukyan’ın mirasçılarını yanı sıra hak sahibi olan kişi Ak Partili Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız çıktı.

Yaşar Ceyhun Mırız’ın babası Halil Osman Mırız, Sümbül Yaşar Akarsu’nun yeğeni…

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde, Belediye Meclisi üyesi olan Ak Partili Yaşar Ceyhun Mırız’ın, inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde şirketleri bulunuyor.