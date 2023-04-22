Adalet Bakanlığı'nın verileri ortaya çıkardı: Son 6 yılda Türkiye’deki her 80 kişiden birisi 'terörist'likle suçlandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı seçim mitinglerinde muhalefeti hedef almayı sürdürüyor. Erdoğan son yaptığı konuşmalarda muhalefeti yuhalatarak “Bunları 14 Mayıs’ta siyasi mevta haline getireceğiz” dedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, rakibi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise “terörle işbirliği yapmakla” suçluyor. Muhalefetin, KHK’lılar ve bazı yargılamalarla ilgili eleştirilerine ise “Bunlar teröristleri serbest bırakmak istiyorlar” diye karşılık veren Erdoğan, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu ileri sürüyor. Muhalefeti suçlamayı südüren 22 yıllık AKP iktidarının toplumsal özgürlüklerin engellenmesine yönelik icraatları ise sürüyor.

VİZE SERBESTİSİ VAADİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 3 ay içinde AB’ye vizesiz seyahatlerin başlayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun vaadinin zemini ise Geri Kabul Anlaşması hükümleri. Anlaşma kapsamında, Türkiye üzerine düşen üç sorumluluğu yerine getirmemişti. Sorumluklardan birisi de yürürlükteki Terörle Mücadele Yasası’nın revizyonu ve “terör” tanımının netleştirilmesiydi.

Millet İttifakı, iktidar olması durumunda şartları hızla yerine getireceğini ve yasaların AİHM ile uyumlu olacağını kaydediyor. Muhalefet temsilcileri, Terörle Mücadele Yasası’ndaki ifade özgürlüğünü engelleyen hükümlerin ayıklanacağı ve şiddet kriteri getirilerek şiddet eyleminde bulunmayanların “terörle yargılanmalarının” önüne geçileceğini belirtiyor.

TERÖR DAVALARINDA DURUM? HER 80 KİŞİDEN BİRİ SORUŞTURMAYA MARUZ KALDI

Yeni Dalga'nın haberine göre; Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2016-2020 yılları arasında terör örgütü üyeliğinden soruşturma sayısı 1 milyon 576 bin… 2021’de ise 25 bin 448 soruşturma açıldı.

Bakanlığın 2021’e kadar açıkladığı rakamlara göre; Türkiye’deki her 80 kişiden birisi, son 6 yılda terör soruşturmasına maruz kaldı, ‘terörist’ olmakla suçlandı.

“ÜLKEDEKİ HER 42 KİŞİDEN BİRİNİ TERÖRİST GÖREN BİR İKTİDARIN EN SON VAAT EDEBİLECEĞİ ŞEY ADALETTİR”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 22 Aralık 2022’de açıkladığı raporunda, yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili de verileri değerlendirdi.

“Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2021 sonu itibarıyla savcılıklarca yürütülen terör soruşturması dosyalarının sayısı 1 milyon 768 bin. 2022’de muhtemelen bu sayı devreden dosyalarla 2,5 milyona ulaşacak. Ülkedeki her 42 kişiden birini terörist gören bir iktidarın en son vaat edebileceği şey adalettir.

İçişleri Bakanlığı artık rutinleşen bir adımla, Ataşehir, Mersin Büyükşehir belediyelerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de (İBB) terörle ‘iltisaklı-irtibatlı kişileri istihdam’ gerekçesiyle soruşturma yürüterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İktidarın önüne geleni terörle, terör bağlantısıyla itham etmesi sıradan bir icraata dönüşürken, Adalet Bakanlığı Adli Sivil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2021 yılı raporuna göre Cumhuriyet savcılıklarında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) çerçevesinde yürütülen terör soruşturmalarının sayısı 1 milyon 768 bin. Diğer deyişle yaklaşık 2 milyon kişi, muhtemelen bazı dosyalarda örgüt iddiasıyla daha fazla sayıda kişi terör soruşturması altında. 85 milyon nüfuslu Türkiye’de her 42 kişiden birisi iktidara ve savcılara göre terörist, terör zanlısı, terörle bağlantılı veya irtibatlı!

Bu kadar çok terörist vatandaşın olduğu, soruşturulduğu, yargılandığı bir ülkeyi yönetenler apaçık görüldüğü gibi terör suçlamasını en kullanışlı siyasi malzemeye, yargıyı da bu doğrultuda en verimli araca dönüştürmüş.”

ALMANYA’YA SIĞINMA VE İLTİCA BAŞVURULARINDA YÜZDE 216’LIK ARTIŞ

Toprak raporunda, Türkiye’den Almanya’ya sığınma ve iltica başvurularının, 2022’nin ocak ayından kasım sonuna kadar 11 ayda yüzde 216 artışla 20 bin 802 kişiye ulaştığına dikkat çekti.

İLTİCA GEREKÇELERİ: ARTAN SİYASİ BASKILAR, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) geçen hafta açıkladığı verilere atıf yapan Toprak, Türkiye’den Almanya’ya göçü şöyle yorumladı:

“Bugüne kadar askeri darbe dönemleri de dahil, Türkiye’den Almanya’ya sığınma-iltica sayısının bu düzeye yükselmediği dikkate alındığında bu sayı ‘tüm zamanların rekoru’! Almanya’ya sığınma başvurularında Suriyeli ve Afganlar uzun süredir ilk sırada. Bu ülkeleri Irak, Somali, Eritre, Moldova gibi ülkeler izliyordu. Son resmi rakamlar Türk vatandaşlarının başvurularının Suriyeli ve Afganların ardından üçüncü sıraya yükseldiğini gösteriyor.

Yapılan mülakatlarda Türkiye’den gidenlerin sunduğu iltica gerekçelerinin başında; artan siyasi baskılar, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, ekonomik durumun kötüleşmesi, yaşam koşullarının zorlaşması, yer alıyor.”

MUHALEFETE SOPA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Yargıya güvenin yüzde 31 olarak ölçüldüğü Türkiye’de; Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı raporlar, terör soruşturmalarının muhalifler üzerinde sopa olarak kullanıldığı tezini kanıtlıyor.

AİHM’in Türkiye’deki siyasilerden gelen başvurulara verdiği hak ihlali kararları ise giderek artıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan “Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin yüzde 77’si adil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor” açıklamasıyla, Türkiye’nin hukuk devletinden giderek uzaklaştığını itiraf etti.

Kaynak: Gerçek Gündem