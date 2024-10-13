İstenen Kiralar 'Pes' Dedirtti: Ev Demeye Bin Şahit İster! Duvarlar Çürümüş, Güneş Görmüyor

Türkiye’de iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelirken, kiralar da tavan yaptı. Kira fiyatlarının uçuşa geçtiği İstanbul’da harabe evlere bile kiracı aranması dikkat çekti. Çoğu bodrum katı olmak üzere, güneş ışığı görmeyen rutubetten kararmış duvarlı evler vatandaşlara kiralık ilan olarak sunuluyor. İstenen kiralar ise 10 bin lirayı buluyor.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, birçoğu harabeye benzeyen evler, uygun fiyatlı ev olarak kiracıların ‘beğenisine’ sunuluyor.

EV DEMEYE BİN ŞAHİT İSTER AMA...

Beyoğlu Örnektepe’de 1+1 olan bir gecekonduya 6 bin lira lira istenirken, soba ile ısıtılan evde ne zeminde parke ne de mutfakta dolap var.

Sobalı bir diğer harabe ise Eyüp’te. İçi yıkık dökük 1+1 için 10 bin TL kira talep ediliyor.

Üsküdar’da zemin katta bulunan 2+1 olan eve ise 7 bin 500 lira kira istenirken, ilanda “Bekarra, öğrenciye uygun” ifadeleri dikkat çekiyor. Aynı bölgede bir başka ev için ise 9 bin lira kira isteniyor.

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı raporunda ise dikkat çeken bilgilere yer verildi. Raporda, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ağustos ayında yüzde 47.1’e yükseldi. Ağustos ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 185.9 TL oldu. Yani 100 metrekare evin ortalama kirası 18 bin 590 liraya çıktı.

Kaynak: Hürriyet