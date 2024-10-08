Tüm Kiracılar İçin Artık Bu Belge Zorunlu Olacak: 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı kiracı ve ev sahiplerini kapsayan yeni düzenlemeler için düğmeye bastı. 2025 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme artık tüm kiracılar için zorunlu olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılığı önlemek için çeşitli alanlarda yoğun çaba harcıyor. Özellikle, kiraların elden verilmesi yaygın bir uygulama haline geldi. Ekonomi yöneticileri, ev sahipleri ile kiracılar arasında daha sağlam bir düzen kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bankalar ve PTT aracılığıyla kira ödemelerini yapmayan vatandaşlara ceza uygulanacağı belirtilirken, 2025 yılı itibarıyla kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu. Türkiye genelinde 750 bin, İstanbul'da ise 1.5 milyondan fazla boş konut bulunmasının nedeni, kontrat yapılmadan kiralamaların yapılması olarak gösteriliyor.
KİRAYI ELDEN ALAN EV SAHİPLERİ YANDI
Avukat Ercan Aslan, kiracıların ev sahiplerine karşı dava açmaya başladığını ifade etti. Aslan, "Kontratsız ve elden ödeme alan ev sahipleri oldukça yaygın. Eğer ev sahibi, kira sözleşmesi yapmayı reddediyor ve kirayı elden almak istiyorsa, bu durumu vergi dairesine bildirmek mümkündür.
Kiracılar, yasal haklarını kullanarak kira sözleşmesi talep etmeli ve ödemelerini banka aracılığıyla yapmalıdır. Talebinizi resmi bir şekilde (örneğin, noter aracılığıyla) iletmek, haklarınızı koruyacaktır. Uzun vadede, kontratsız bir kiralama sürecine girmemek çok önemlidir" dedi.
"KİRA GELİRİ ARTTIKÇA VERGİ DİLİMİ DE ARTIYOR"
Emlakçı Murat Gözüpek, bazı ev sahiplerinin kiranın yarısını bankaya yatırmayı önerdiğini belirtti. "Son iki yılda kira fiyatları yüzde 200'ün üzerinde arttı. Bu durum, ev sahipleri için yüksek vergi yükü anlamına geliyor. Kira geliri arttıkça vergi dilimi de yükseliyor. Bazı ev sahipleri, kirayı parça parça almayı tercih ediyor; bir kısmını bankadan, bir kısmını nakit tahsil ediyor. Kiracılar bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor, çünkü başka bir seçeneği olmuyor" diye ekledi.
ARTIK ZORUNLU OLACAK UYMAYANA CEZA KESİLECEK
Bundan sonraki süreçte, ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilecek. Bu kurala uymayanlara, %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek ve cezanın tutarı, mükellefiyet durumuna göre 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL'den az olmayacak.
Ayrıca, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası toplamının en fazla 20 milyon TL'yi bulacağı öngörülüyor. Yeni düzenlemenin 2025 yılının başında hayata geçirilmesi planlanıyor.