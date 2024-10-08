Tüm Kiracılar İçin Artık Bu Belge Zorunlu Olacak: 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

"KİRA GELİRİ ARTTIKÇA VERGİ DİLİMİ DE ARTIYOR"

Emlakçı Murat Gözüpek, bazı ev sahiplerinin kiranın yarısını bankaya yatırmayı önerdiğini belirtti. "Son iki yılda kira fiyatları yüzde 200'ün üzerinde arttı. Bu durum, ev sahipleri için yüksek vergi yükü anlamına geliyor. Kira geliri arttıkça vergi dilimi de yükseliyor. Bazı ev sahipleri, kirayı parça parça almayı tercih ediyor; bir kısmını bankadan, bir kısmını nakit tahsil ediyor. Kiracılar bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor, çünkü başka bir seçeneği olmuyor" diye ekledi.