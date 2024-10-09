Kiralık Dükkanı İçin Altın ve Mazottan Vazgeçti, Kiracısından Yeni İsteği Şaşkına Çevirdi
Elazığ'da dükkanını kiraya vermek isteyen yüzde 83 engelli Fethi Ahmet Taş, kira bedeli olarak 2 gram altın veya 100 litre mazot talep ettiği ilanını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dövize endeksli kiralama yasağı nedeniyle güncelledi. Taş, şimdi ise 450 ekmek veya 175 litre köy sütü karşılığında dükkanını kiraya vereceğini açıkladı.
Elazığ merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekarelik dükkanını kiralamak isteyen Taş, daha önce 2 gram altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin kira bedeli istemişti. Ancak döviz ve altın cinsinden kira belirlemenin yasaklanmasının ardından Taş, yeni bir yöntem geliştirdi.
Bu kez kira bedeli olarak 450 ekmek veya 175 litre köy sütü talep ettiğini açıkladı. Taş, ayrıca kira bedelinde her 3 yılda bir yüzde 10 artış yapmayı planladığını belirtti.
"MAZOT VE ALTINDAN VAZGEÇTİM"
Taş, il dışında yaşadığı için dükkanı yönetmenin zor olduğunu belirterek, daha önce altın ve mazot talep ettiğini, ancak yasal düzenlemeler nedeniyle bu seçeneklerden vazgeçtiğini söyledi.
Yeni teklifiyle ilgili ise "450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedelinde anlaşmak istiyorum" dedi.