İşten atıldıkları fabrikanın önünde eylem yapan işçiler, sızan amonyaktan zehirlendi

Bursa'da, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan ve fabrika önünde eylem yapan Barutçu Tekstil işçileri, eylem alanında kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyaktan etkilendi.  Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

İşten atıldıkları fabrikanın önünde eylem yapan işçiler, sızan amonyaktan zehirlendi

Barutçu Tekstil’de işten atılan kadın işçiler, 107 gündür fabrikanın önünde eylem yapıyor. Kadınlar işçiler, eylem yaptıkları alana park edilen bir kamyonette yüklü bulunan ve kapakları açık bırakılan tanklardan sızan amonyaktan etkilendi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri çağırıldı. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öziplik-İş Sendikası’nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, Barutçu Tekstil patronunun fabrika önündeki eylemi bitirmek için işçileri bilinçli olarak işçileri zehirlediğini iddia etti. İşçilerin eylem yaptığı alana amonyak tanklarının yüklü olduğu bir kamyonet konulduğunu söyleyen Açıcı, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

İşçilerin zehirlendiği iddiası üzerine aranan fabrikadan, yetkili kimsenin olmadığı belirtilerek herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Öz İplik-İş Sendikası’na üye olduktan sonra Barutçu Tekstil’deki işlerine son verilen 4 kadın işçi, işe iade talebiyle fabrikanın önünde yaklaşık 4 ay önce eylem başlatmıştı. Eylemler devam ederken Barutçu Tekstil, 29 Aralık 2022 günü 3 kadın işçiyi daha işten atmıştı. Ardından, fabrikada çalışan 2 işçinin daha işine son verilmişti.

Dışişleri'nden Kıbrıs'ta Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına tepki Güncel 30 Ocak 2023 20:35
CHP'den utanç davasına ilişkin açıklama: 'Bu rezaletin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz' Güncel 30 Ocak 2023 20:34
İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu'ndan mübadele açıklaması Güncel 30 Ocak 2023 20:01
Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat beraat etti Güncel 30 Ocak 2023 19:35
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: İşte partilere göre oy oranları
Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan AKP'nin kalesinde deprem: Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
EYT için gün sayanlar dikkat: İşte tamamlanması gereken 10 adım İşte tamamlanması gereken 10 adım
Milyonlarca EYT'liye kötü haber: AKP'nin EYT'de prim ve emekli maaşı oyunu ortaya çıktı! AKP'nin EYT'de prim ve emekli maaşı oyunu ortaya çıktı!