İşte Hatay'ın ağır bilançosu: 7 bin 60 kişi hayatını kaybetti, 17 bin kişi yaralandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Maalesef 7 bin 60 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Yaralı sayımız 17 bin. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9 bin 224” dedi.

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İşte Hatay'ın ağır bilançosu: 7 bin 60 kişi hayatını kaybetti, 17 bin kişi yaralandı

CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını bugün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yaptı.

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Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP’li belediye başkanları depreme ilişkin açıklama yaptı.

HATAY'IN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunları söyledi:

“Hatay’ın yapı stoğu 343 bin civarında. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9 bin 224. Enkazımız 2 bin 744. Bu enkaz altından çıkan yaralı sayımız 17 bin. Maalesef 7 bin 60 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Definlerin yüzde 85’ini yapmış durumdayız. Barınma konusu için bin 200 konteynerlik yer tespit ettik. 3 bin civarı çadır kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bin 200 kapasiteli gemi gönderiyor, yataklı. Şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan, kış şartlarında, bu soğuk şartlarda öncelikli olarak barınma sorununu çözmemiz.”

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