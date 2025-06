İstanbul’un Yanı Başındaki İki İlde Alarm! Gizli Felaketin Eşiğindeler... İlk Sinyal Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmit ilçesindeki kıyı şeridinde yakın noktalardaki renk değişimi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

'NÜFUSU HER YIL 30 BİN KİŞİ ARTIYOR'

Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, renk değişimine ilişkin dikkat çeken uyarılar sıraladı. Ergül, nüfüsu artan Bursa ve Kocaeli’yi işaret ederek ‘Bölgemizdeki nüfus yoğunluğu oldukça fazla ve maalesef her geçen gün bu yoğunluğun arttığını görüyoruz. Bir raporda, her yıl yaklaşık olarak 30 bin kişinin Kocaeli nüfusuna eklendiğini okumuştum. Dolayısıyla da bu kaldırılması çok zor bir yük. Çünkü Kocaeli'ye eklenen her nüfusun öyle ya da böyle denize de bir çıktısı oluyor’ dedi.

'GEBZE VE KOCAELİ İÇİN KRİTİK UYARI'

‘İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'ndeki nüfusu yoğun olan Kocaeli, Bursa gibi şehirlerimizdeki nüfusun artışıyla ilgili tedbirler düşünülmesi şarttır’ diye belirten Ergül, şunları söyledi: Uzun vadede 5, 10, 20, 50 yıllık perspektiflerde düşünerek tedbirler alınması gerekir. Giderek artan nüfus, bölgenin taşıyabileceği yükü artık zorluyor hatta üzerinde olduğunu da gösteren emarelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da çok fazla zaman geçirmeden bu konulara kafa yormak gerekir.

'ZARAR VERME POTANSİYELİ VAR'

Denizin rengini neden kahverengiye döndüğüne ilişkin konuşan Ergün şunları söyledi: Genellikle 'mevsim geçişi' diye tabir edilen, hava sıcaklıklarının, su sıcaklıklarının, rüzgar rejiminin değiştiği dönemlerde rastlanan bir oluşum. Teknik olarak sınırlı bir hacimdeki mikroorganizma sayısının, dinoflagellata sayısının artışını takiben gerçekleşen bir olay. Elbette istenen bir durum değil ancak İzmit Körfezi'nde, Gemlik Körfezi'nde, benzer kıyı ekosistemlerinde zaman zaman rastladığımız bir oluşum. Elbette bu oluşumların ekosistemdeki diğer canlılara zarar verme potansiyeli var.

'CİDDİYE ALINMASI GEREK'

Bu oluşumların insan sağlığına doğrudan bir zararı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, ‘Ancak oluştukları zaman, bulundukları ekosistemdeki diğer organizmaları etkileyebiliyorlar. Daha önce yaptığımız bir çalışmada balıkların besin olarak tükettiği amphipodların solungaçlarını tıkadıklarını ve ölümlerine neden olduklarını görmüştük. Dolayısıyla zincirleme birbirini etkileyen, ekosistem tahribatlarına neden olması bakımından bu oluşumların zararlarıyla yüzleşiyoruz. İnsanların doğrudan tedirgin olmalarını gerektiren bir hal yok ama hem görsel olarak hem de biraz evvel bahsettiğim ekosistemdeki tahribatlar nedeniyle ciddiye alınması gerekir’ dedi.

Kaynak: DHA