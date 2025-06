Türkiye’nin Sessiz Krizi! ‘NEET Gençlik’ Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, eğitimde yer almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençler, yani kısa adıyla NEET (Not in Education, Employment, or Training) grubundaki bireyler, Türkiye'nin en acil politika geliştirilmesi gereken konuların başında geliyor. Türkiye, NEET gençlerin oranı açısından OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alıyor.

Bu ciddi soruna dikkat çeken son çalışmalardan biri İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden geldi. ‘Ne eğitimde, ne istihdamda, ne de yetiştirmede’ bulunan gençlere yönelik hazırlanan NEİY raporda yer alan çarpıcı ifadelerden biri ise, bir katılımcının ailesini ‘en güvenilir işsizlik sigortası’ olarak tanımlaması.

KIRILGAN NESİLLER YETİŞİYOR

Araştırma sonuçları, gençlerin adeta ‘cam fanusta’ büyütüldüğünü, yani dış dünyanın zorluklarına karşı yeterince hazırlanmadan, aşırı korumacı bir ortamda yetiştirildiğini gösteriyor.

Katılımcılar, eğitim sisteminin yeterince yönlendirici olmadığını, özellikle meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda gençlerin yalnız bırakıldığını dile getiriyor. Ayrıca iş piyasasına girişte karşılaşılan deneyim yetersizliği, düşük ücret politikaları ve güvencesizlik, NEİY durumunda kalmayı adeta zorunlu hâle getiriyor.

TÜKETİM ODAKLI YAŞAM TARZI

Araştırmalar, NEİY grubundaki gençlerin sosyal çevreden uzaklaştıkça daha içe dönük ve yalnız hale geldiklerini gösteriyor. Sosyal izolasyonun yanında, geleceğe dair umutlarını kaybeden gençlerin uzun vadeli hedeflerden uzaklaşıp, kısa vadeli hazlara yöneldiği belirtiliyor. Ev ya da araba sahibi olma hayalleri yerini, anlık tatmin sağlayan statü odaklı tüketim alışkanlıklarına bırakıyor.

O GENÇLER NE DİYOR?

(Kadın, lise terk) Kendi param olsa rahat, özgürce harcayabilirdim. Hesap vermezdim. Bu konuda çok muzdaribim mesela. En azından bir gelirim olsaydı çok iyi olurdu. Çalışmayı çok düşündüm. Ama çocuğa bakacak hiç kimse yok. Çocuk okula gidiyor. Eve geldi, ev boş. Gözüm kesmedi. Yani imkânsız benim çalışmam.

(Kadın, ön lisans, 27) Boşlukta hissediyorum. İşe yaramaz hissediyorum. Yani amacım ne, bu dünyaya neden geldim gibi düşüncelere kapılıyor insan.

Kaynak: Türkiye Gazetesi