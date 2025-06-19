Diyarbakır'da Korkunç Cinayet! 9 Yaşındaki Yasemin Öldürülmüş Halde Bulundu
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, oturdukları binanın yanındaki apartmanda merdiven boşluğunda ölü bulundu. Bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenen küçük kızın ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da korkunç bir cinayet yaşandı. Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi’nde dün akşam saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ailesi, küçük Yasemin’den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aramaları oturdukları site çevresinde yoğunlaştırdı.
YAN APARTMANDA ÖLÜ BULUNDU
Yasemin, ailesinin yaşadığı binanın hemen yanındaki apartmanın ikinci katındaki merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, küçük çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yasemin Yıldırım’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
1 GÖZALTI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma titizlikle devam ediyor.
Kaynak: DHA