İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı

Kısa bir süre önce ilçedeki üç mahallede bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp atmayı yasaklana Sultangazi Belediyesi, yasağı genişletme kararı aldı.

6 MAHALLEDE UYGULANACAK

Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi’nde uygulanan çöp yasağı 3 ayrı mahallede de uygulanmaya başladı.

Çöp bırakma yasağı artık Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi’nde de geçerli olacak. Çöpünü dışarıya koyan vatandaşlara ise işlem başlatılacak.

Kaynak: İHA