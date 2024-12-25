İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı

Sultangazi Belediyesi, sokağa çöp bırakma yasağını genişletti. 3 mahallede uygulanan sokağa çöp bırakma yasağı artık 6 mahallede hayata geçirilecek.

İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı

Kısa bir süre önce ilçedeki üç mahallede bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp atmayı yasaklana Sultangazi Belediyesi, yasağı genişletme kararı aldı.

İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı - Resim : 1

6 MAHALLEDE UYGULANACAK

Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi’nde uygulanan çöp yasağı 3 ayrı mahallede de uygulanmaya başladı.

Çöp bırakma yasağı artık Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi’nde de geçerli olacak. Çöpünü dışarıya koyan vatandaşlara ise işlem başlatılacak.

İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı - Resim : 2

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İstanbul’un O İlçesinde Sokağa Çöp Atmak Yasaklandı - Resim : 5

Kaynak: İHA

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