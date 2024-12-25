Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği

Malatya'da 2 kişinin girdikleri ehliyet sınavında üzerlerine iletişim düzeneği kurdurdukları ve usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Kopya çekmeye çalışan 2 kişi ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği

Malatya'da Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'nda (MTSKS) kulağına "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirerek kopya çektikleri tespit edilen 2 sürücü adayı ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği - Resim : 1

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet kulak içi kulaklık, 2 adet uzaktan bağlantı sağlayan wifi cihazı, 2 adet kamera, 1 adet akıllı cep telefonu ve 1 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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