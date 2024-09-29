İstanbul'un Göbeğinde Feci Kaza! Karşıya Geçerken Tırın Altında Kaldı

İstanbul Bahçelievler'de Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, camiden çıkan 67 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen tırın sürücüsü, yayayı fark etmeyerek çarptı.

Kazanın ardından çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın altında sıkışan yayayı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Tırın şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA