İstanbul'un Göbeğinde Dehşeti Yaşattılar! Bir Erkek, Ailesiyle Birlikte Kız Arkadaşını Darbetti

Türkiye'de kadına şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. Esenler'de bir erkek, ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetti. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen erkek ve ailesi araçlarına binip uzaklaştı.

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İstanbul Esenler'de Fevzi Çakmak Mahallesi O-3 otoyolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında bir erkek, ailesiyle birlikte kız arkadaşına otoyol kenarında şiddet uyguladı.

Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen saldırganlar kadını darbetmeye devam etti. Kısa süre sonra kadını 41 AOJ 723 plakalı otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darbetmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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