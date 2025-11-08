İstanbul'un Göbeğinde Dehşete Düşüren Anlar! Sokak Kedilerini Besleyen İş İnsanına Yumruklu Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsyan ettiren olay, Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Serdar Özaltın (53), sokakta kedi beslediği sırada, yolu kapattığını iddia eden bir sürücü ile tartışmaya başladı.

Sürücü araçtan inerek saldırdı Özaltın'a saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA