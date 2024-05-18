İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokak ortasında aracından indirip darp ettikleri adamı kaçırdılar

İstanbul Üsküdar'da, otomobiliyle giden M.A.'nın önü 3 kişi tarafından kesildi. Darp edilen M.A., zorla aracından indirilip kaçırıldı. M.A.'nın üstünde ve banka hesabında bulunan yüklü miktarda parası zorla alındı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokak ortasında aracından indirip darp ettikleri adamı kaçırdılar

İstanbul'da olay Üsküdar’da 3 gün önce yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne saat 19.25 sıralarında, "Adam kaçırıldı" ihbarı geldi.

GÖRÜNTÜLER ÇEKİLDİ

Gelen ihbarla birlikte cep telefonuyla çekilen olay anına ait görüntüler de polise ulaştı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir aracı durduran 3 kişinin araç sürücüsünü darp ederek indirmeye çalıştığı görüldü.

Önce darp edip ardından zorla araçtan indirilen sürücü, şüphelilerin aracına bindirilerek olay yerinden kaçırıldı. Bu görüntüler üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokak ortasında aracından indirip darp ettikleri adamı kaçırdılar - Resim : 1

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarla, polis şüphelilerin kullandığı aracı kısa sürede tespit etti. Kısa sürede şüphelilerin kullandığı aracın Beylerbeyi civarında olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye cep telefonuyla çekildi. Düzenlenen operasyonla 57 yaşındaki mağdur M.A. kurtarıldı. Şüpheliler Altay H.Y. (24), Kerem B. (29) ve Sezar S. (22) yakalandı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokak ortasında aracından indirip darp ettikleri adamı kaçırdılar - Resim : 2

YÜKLÜ MİKTARDA PARASINI ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin, kaçırdıkları M.A.’nın üzerinde bulunan 1.000 dolar nakit parasını gasp edip 100 bin TL de ATM’den zorla para çektirdikleri öğrenildi.

Yapılan aramada 1.000 dolar para Sezar S.S. isimli şüphelinin üzerinde bulundu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 42.400 TL ve 10 dolar bulunarak el konuldu.

3 GASPÇI TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokak ortasında aracından indirip darp ettikleri adamı kaçırdılar - Resim : 3

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