Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk gün kutlanacak. Bayram için son hazırlıklarını tamamlayan yurttaşlar, bayram namazı saatlerini de araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü...

Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar son hazırlıklarını tamamlarken, bayram namazının saat kaçta kılınacağı da araştırılmaya başlandı.

Müslümanlar, 4 gün süren Kurban Bayramı'nın ilk gününde camileri dolduracak.

Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet, bayram namazının kılınacağı saati il il açıkladı.

İşte Diyanet tarafından duyurulan 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı namaz saatleri şu şekilde:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de kılınacak.

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