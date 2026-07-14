İstanbullular Dikkat: Metrobüs Yarın Köprü Değiştiriyor! 6 İstasyon Tamamen Kapatıldı

İstanbul'da yarın düzenlenecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu' nedeniyle metrobüs hatları geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kaydırılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil 6 istasyon ikinci bir duyuruya kadar yolcu alımına kapatılacak.

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İstanbullular Dikkat: Metrobüs Yarın Köprü Değiştiriyor! 6 İstasyon Tamamen Kapatıldı
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.

6 KRİTİK İSTASYON TAMAMEN DEVRE DIŞI

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."

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Kaynak: AA

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İstanbul Metrobüs Ulaşım
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