İstanbul'da 12 Saatlik Trafik Kısıtlaması Başlıyor

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta birçok ana arter ulaşıma kapatılacak. İşte saat saat kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar.

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İstanbul'da 12 Saatlik Trafik Kısıtlaması Başlıyor
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İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle mega kentte trafiğe kapatılacak yolları ve saat aralıklarını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, kısıtlamalar sabahın ilk saatlerinde başlayıp öğleden sonraya kadar devam edecek.

SAAT 03.00'TE BAŞLIYOR

Yarın gerçekleştirilecek koşu programı kapsamında, trafiğe kapatılacak yollarda önlemler sabah saat 03.00 itibarıyla alınacak. Kısıtlamaların, etkinliğin tamamlanması ve yolların temizlenmesinin ardından saat 15.00'te sona ermesi planlanıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTILARI KAPALI

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: AA

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