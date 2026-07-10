İstanbul'da 'Yatacak' Yer Kalmadı! Vatandaşlar Cenaze Defni İçin Çareyi Memleketlerine Götürmekte Buluyor

İstanbul'da kentin giderek büyümesiyle birlikte şehir içinde kalan mezarlıklarda doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mezarda yer bulamayan vatandaşlara ise cenazelerini defin işlemleri için kent merkezi dışına yapılan yeni mezar yerleri gösteriliyor. Bu yolu tercih etmeyen vatandaşlar ise çözümü cenazelerini memleketlerine göndermekte buluyor. Kent içinde kalan sınırlı sayıdaki mezarlıklarda yer bulabilmek ise maddi olarak ciddi bir yük getiriyor.

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İstanbul'da 'Yatacak' Yer Kalmadı! Vatandaşlar Cenaze Defni İçin Çareyi Memleketlerine Götürmekte Buluyor
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İstanbul’da yaşamanın zorluğu ve memlekette yaşamak her geçen gün katlanırken, artık bu şehirde hayatını kaybetmek de başlı başına bir krize dönüştü.

MERKEZİ MEZARLIKLARDA DOLULUK YÜZDE 90'A DAYANDI

Tarihî ve merkezî mezarlıklarda doluluk oranları yüzde 90’ı çoktan aştı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı yeni cenazeleri ancak şehrin en uç çeperlerinde kurulan yeni alanlara yönlendiriyor.

Yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü Avrupa Yakası’nda Kilyos veya Silivri, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy gibi uzak bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinden bu mezarlıklara gitmek, özellikle bayram günlerinde tam bir trafik işkencesine dönüşüyor. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gidiş ve dönüş için saatler harcıyor.

VATANDAŞLAR DEFİN İŞLEMİ İÇİN MEMLEKETLERİNİ TERCİH EDİYOR

Yaşanan bu boş yer kriz, İstanbulluları ise geleneksel alternatiflere yöneltiyor. İstanbul’un uzak noktalarına cenaze defnedip her bayram saatlerce çile çekmektense cenazeyi memlekete defnetmek çok daha değerlendirilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. İBB’nin gasilhane, kefenleme, tabut ve memlekete nakil işlemlerini tamamen ücretsiz olarak karşılaması bu tercihi avantajlı hale getiriyor. Vatandaşlar “Burada Kilyos’a, Silivri’ye gömüp yabancı gibi kalacağına, hiç değilse ata toprağında huzurla yatsın” değerlendirmesinde bulunuyor.

İSTANBUL'DA YER KALMAYAN MEZARLAR

İstanbul'da yer bulunmayan mezarlıkların Aşiyan Mezarlığı, Edirnekapı Mezarlığı, Eyüpsultan Mezarlığı, Karacaahmet Mezarlığı, Nakkaştepe Mezarlığı, Zincirlikuyu Mezarlığı ve Avcılar Merkez Mezarlığı olduğu belirtiliyor.

BU MEZAR YERLERİ CEP YAKIYOR

Şehir merkezindeki dolu mezarlıklarda boş bir yer bulunması durumunda ise bu kez vatandaşların önüne İBB’nin 2026 yılı fiyat tarifesi giriyor. Arada nüfuzlu tanıdıklar olsa dahi belediyenin resmî kasasına ödenecek meblağlar el yakıyor. 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli tam 334.896 liraya ancak yer bulunabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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