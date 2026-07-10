MSB'den Gururlandıran Paylaşım: Türk Yıldızları'nın Kokpit Görüntüleri Nefes Kesti

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Telsiz konuşmalarının da yer aldığı görüntülerde, saniye saniye planlanan uçuşun kusursuz koordinasyonu gözler önüne serildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

MSB'den Gururlandıran Paylaşım: Türk Yıldızları'nın Kokpit Görüntüleri Nefes Kesti - Resim : 1

Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir." ifadelerine yer verildi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.

Kaynak: AA

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