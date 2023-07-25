İstanbul'da ulaşıma zam geliyor

İstanbul'da UKOME toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. İBB, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulundu. Eğer teklif UKOME toplantısında kabul edilmezse daha düşük oranda bir zam yapılabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da ulaşıma zam geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

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