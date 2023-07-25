BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukuk ihlali saydı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

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BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukuk ihlali saydı

Danimarka ve İsveç'te yapılan 'kuran yakma' provokasyonları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da gündemindeydi.

Genel Kurul, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

BMGK, Fas'ın sunduğu "dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplar ile dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali" olarak tanıyan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Kararda, dinleri veya inançları nedeniyle kişilere yönelik her türlü şiddet eyleminin yanı sıra kişilerin dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, iş yerlerine, mülklerine, okullarına, kültür merkezlerine ve ibadethanelerine yönelik şiddet eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilerek şiddetle kınandı.

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