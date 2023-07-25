LeBron James'in oğlu Bronny, antrenmanda kalp krizi geçirdi

LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Bronny'nin, sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Son Güncelleme:
LeBron James'in oğlu Bronny, antrenmanda kalp krizi geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. James ailesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Bronny'nin, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İlk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Bronny'nin sağlık durumunun, stabil olduğu ifade edildi. LeBron James ve eşi Savannah'ın, olayın ardından acil müdahalede bulunan sağlık ekiplerine "kalpten teşekkür ettiği" de vurgulandı.

NBA'in efsane isimlerinden Magic Johnson, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bronny'nin hızlı ve tam iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımına katılan Bronny de babası gibi profesyonel bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Eğriboz Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Eğriboz Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu... Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu...
Haftalardır ortada yoktu: Çin, kayıp Dışişleri Bakanı'nın istifa ettiğini açıkladı Haftalardır ortada yoktu: Çin, kayıp Dışişleri Bakanı'nın istifa ettiğini açıkladı
Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme Üniversite sınavına giren 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'la ilgili yeni gelişme
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Aşk, para, mutluluk onlarla: Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı
Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat! Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat!